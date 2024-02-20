В Калининградском зоопарке выступит создатель центра «Тюлень» Лора Белоиван

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В Калининградском зоопарке пройдет открытая встреча с создателем и директором реабилитационного центра для морских млекопитающих «Тюлень» из Приморского края Лорой Белоиван. Мероприятие с известным блогером, писателем и художником запланировано 27 февраля в 18:30. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«Поговорим о философии, этике и практике оказания помощи диким животным. Калининградцы сталкиваются с этими вопросами ежегодно. В конце февраля — марте на пляжах Балтики появляются детёныши балтийских тюленей. Часть из них нуждается в помощи человека, а часть — наоборот, нуждается только в покое», — отметили в зоопарке.

Для участия требуется пройти предварительную регистрацию по ссылке. Количество мест ограничено. Сбор участников — у вольера енотов. Мероприятие будет проходить в конференц-зале зоопарка.

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