В Калининградском зоопарке выступит создатель центра «Тюлень» Лора Белоиван

В Калининградском зоопарке пройдет открытая встреча с создателем и директором реабилитационного центра для морских млекопитающих «Тюлень» из Приморского края Лорой Белоиван. Мероприятие с известным блогером, писателем и художником запланировано 27 февраля в 18:30. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.



«Поговорим о философии, этике и практике оказания помощи диким животным. Калининградцы сталкиваются с этими вопросами ежегодно. В конце февраля — марте на пляжах Балтики появляются детёныши балтийских тюленей. Часть из них нуждается в помощи человека, а часть — наоборот, нуждается только в покое», — отметили в зоопарке.