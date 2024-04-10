В Калининградском зоопарке биолог расскажет о спасении медвежат-сирот

Фото: телеграм-канал Калининградского зоопарка
Фото: телеграм-канал Калининградского зоопарка

Биолог-охотовед Василий Пажетнов выступит с лекцией «Мои друзья медведи» (12+) в Калининградском зоопарке 14 апреля в 11:00. Его семья занимается спасением медвежьих сирот в Тверской области почти 30 лет. С 1995 года Пажетновы выходили и вернули в природу 306 медвежат, сообщили в зоопарке.

«Каждую весну на пляжах Балтики случается „тюленепад“ — люди встречают детенышей балтийских тюленей, многим из которых очень нужна помощь человека. Каждую весну в центральной России случается „медведепад“ — зимняя охота на медведей делает сиротами совсем еще крошечных медвежат, которым тоже не выжить самостоятельно», — говорится в анонсе лекции.

В работе семья Пажетновых использует методику, которая позволяет предотвратить привыкание медвежат к человеку, сохранить страх перед ним и, соответственно, «дать молодым животным шанс прожить настоящую медвежью жизнь». Вход на лекцию бесплатный, однако необходимо зарегистрироваться онлайн.

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