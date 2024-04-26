В Калининградском зоопарке обустроили песочницу для слона (видео)

Для слонихи Преголи обустроили песочницу, сообщается на странице Калининградского зоопарка «Вконтакте».

«Объект принимался при непосредственном участии заказчика, который внимательно осмотрел сооружение, походил вокруг да около, покрутил хоботом, помотал головой, съел для душевного успокоения десяток яблок и перешёл к испытаниям объекта. А если серьезно, поволновались, конечно, коллеги из зоотехнии: Преголя — барышня в возрасте и перемены ей не по вкусу. Но тут, кажется, обошлось: слониха с удовольствием, толком и расстановкой обсыпалась песком (и даже немного на зуб попробовала). Осталась довольна. А у коллег отлегло от сердца», — говорится в публикации.

Для создания песочницы зимой в уличном вольере слона снесли часть ограждения, увеличив вольер примерно на 70 квадратных метров. «Пока что здесь две машины песка, а будет — десять. Хороший такой слоновий размер!» — отметили сотрудники.

В прошлом году слонихе Преголе исполнилось 53 года. Она родилась в Калининградском зоопарке 12 октября 1970 года. Её родителей звали Джимми и Шандра. Как отмечают сотрудники зоопарка, рождение слоненка стало большим событием для города. Газета «Калининградская правда» так описывала это событие: «Малютка, вес которой достигает восьмидесяти килограммов, чувствует себя хорошо, развивается нормально. Она уже начинает шалить, разбрасывая по вольере сено, затевает возню с мамашей, вызывая этим недовольство соседей — жирафов и бегемота Хана!». Сейчас Преголя — самая возрастная обитательница Калининградского зоопарка. В природе слоны живут 60-70 лет.

Зимний павильон и уличный вольер, где живет слониха, построены в 1970-х годах. «Для того времени это были вполне приемлемые объекты, поскольку существующие на момент строительства нормативы содержания животных, кардинально отличались от современных. Безусловно, администрация зоопарка отдает себе отчет в том, что сейчас уличный вольер и зимний павильон Преголи морально и физически устарели. Однако в настоящее время зоопарк не может позволить себе построить новый объект для содержания слонов», — говорится на сайте Калининградского зоопарка.