В Калининградском зоопарке показали, как орангутан Оле позирует перед камерами (видео)

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Всеобщий любимец из Калининградского зоопарка — орангутан Оле— освоился с ролью звезды и охотно позирует перед фото и видеокамерами. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада, рассказав также, что проделки юной звезды становятся все более «радикальными», в связи с чем Оле пришлось временно изолировать во внутреннем вольере.

Как уточнили в зоопарке, Оле наскучило сбрасывать на головы посетителей одеяла, и он начал кидаться плиткой, которую отрывает от подоконника. «От относительно невинных забав шалопай подросток-орангутан Оле перешёл к более радикальным действиям. Сейчас будем решать что с этим делать — то ли Антона выпускать, надеясь, что взрослому мужчине некомильфо так развлекаться, то ли стройбригаду снимать с других объектов и бросать на демонтаж плитки с подоконника», — посетовали в зоосаде.

Впрочем, несмотря на свои шалости и проказы, Оле остается любимцем публики, и даже «временная изоляция» во внутренний вольер не мешает активному общению звезды с «поклонниками». 

Видео из телеграм-канала Калининградского зоопарка

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