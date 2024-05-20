В Калининградском зоопарке показали, как орангутан Оле позирует перед камерами (видео)

Всеобщий любимец из Калининградского зоопарка — орангутан Оле— освоился с ролью звезды и охотно позирует перед фото и видеокамерами. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада, рассказав также, что проделки юной звезды становятся все более «радикальными», в связи с чем Оле пришлось временно изолировать во внутреннем вольере.

Как уточнили в зоопарке, Оле наскучило сбрасывать на головы посетителей одеяла, и он начал кидаться плиткой, которую отрывает от подоконника. «От относительно невинных забав шалопай подросток-орангутан Оле перешёл к более радикальным действиям. Сейчас будем решать что с этим делать — то ли Антона выпускать, надеясь, что взрослому мужчине некомильфо так развлекаться, то ли стройбригаду снимать с других объектов и бросать на демонтаж плитки с подоконника», — посетовали в зоосаде.

Впрочем, несмотря на свои шалости и проказы, Оле остается любимцем публики, и даже «временная изоляция» во внутренний вольер не мешает активному общению звезды с «поклонниками».

Видео из телеграм-канала Калининградского зоопарка