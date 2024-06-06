Калининградский зоопарк намерен привезти льва из Белгородской области

Калининградский зоопарк собирается привезти льва из Старого Оскола Белгородской области. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в его пресс-службе.



«Сейчас готовим вольер. Как подготовим, так и приедет, — уточнили в пресс-службе. — Планировали, что случится это в текущем году».

Ранее о планах на льва уже сообщала директор зоопарка Светлана Соколова. По ее словам, сделать это собирались еще весной.