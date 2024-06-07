Калининградский зоопарк показал первую прогулку лемуров-новоселов (видео)

В Калининградском зоопарке завершился карантин у пары лемуров, привезенных из Москвы. Хвостато-полосатые успели уже даже побывать на своей первой прогулке. Об этом сообщается на странице зоопарка «ВКонтакте».

«60 сантиметров хвоста, 13 черно-белых полос и вот он во всей красе — король этой местности Джулиан. Ну и сел по-королевски, конечно. Сегодня у лемуров первая прогулка после карантина. Их „летняя резиденция“ теперь по соседству с трубкозубом Терренсом: Терренс — на нижнем ярусе, лемуры — наверху», — рассказали в зоопарке.



Напомним, о том, что в Калининградском зоопарке поселились два лемура, стало известно в середине мая. «Сарочке скоро три, Джулиану — четыре года. Приехали к нам из Московского зоопарка. Познакомились в дороге: до этого оба лемура жили в разных семьях. Тот факт, что они не имеют родственных связей как бы намекает на продолжение лемуророда, на что мы очень рассчитываем и надеемся», — презентовали новоселов в зоопарке.