В Калининградском зоопарке сняли карантин по птичьему гриппу. Об этом в понедельник, 17 июня, написала в своем персональном телеграм-канале директор зоопарка Светлана Соколова.



«В срочном порядке набираем все пруды и выпускаем многострадальную водоплавающую птицу — пеликанов, фламинго, гусей, — написала Соколова. — С прошлого апреля, бедолаги, мучались».

Карантин для птиц был введен в Калининградском зоопарке в апреле 2023 года. Их переселили в закрытые помещения из-за вспышки птичьего гриппа, зафиксированной в четырех километрах от учреждения.