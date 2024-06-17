В Калининградском зоопарке сняли карантин по птичьему гриппу

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградском зоопарке сняли карантин по птичьему гриппу. Об этом в понедельник, 17 июня, написала в своем персональном телеграм-канале директор зоопарка Светлана Соколова.

«В срочном порядке набираем все пруды и выпускаем многострадальную водоплавающую птицу — пеликанов, фламинго, гусей, — написала Соколова. — С прошлого апреля, бедолаги, мучались».

Карантин для птиц был введен в Калининградском зоопарке в апреле 2023 года. Их переселили в закрытые помещения из-за вспышки птичьего гриппа, зафиксированной в четырех километрах от учреждения.

Для некоторых видов птиц ограничения были сняты в октябре, однако все птицы, которые обычно находятся в открытых экспозициях, например, на прудах, оставались в помещениях до полного снятия карантина.

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