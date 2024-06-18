В Калининградском зоопарке показали, как слониха Преголя «бороздит» свой водоем (видео)

Калининградский зоопарк показал, как слониха Преголя наслаждается водными процедурами и даже пускает пузыри. Видео опубликовано на странице учреждения «ВКонтакте».



«На видео придали тётушке немного ускорения, потому что бороздит Преголя с толком и расстановкой, — написала в сообщении пресс-служба зоосада, — Бассейн для слонихи долго стоял сухим — не наполняли. И вот, лет пять назад решили: а вдруг! Слоны — знатные пловцы и купальщики».

В апреле в учреждении рассказали, что для слонихи обустроили песочницу. Для ее создания уличный вольер увеличили на 70 квадратных метров.

В прошлом году слонихе Преголе исполнилось 53 года. Она родилась в Калининградском зоопарке 12 октября 1970 года. Её родителей звали Джимми и Шандра. Рождение слоненка стало большим событием для города. Сейчас Преголя — самая возрастная обитательница Калининградского зоопарка. В природе слоны живут 60-70 лет.