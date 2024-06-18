В Зеленоградске стартовал приём заявок на участие в премии «Лохматый оскар»

В Зеленоградске стартовал шестой сезон международной премии «Мой ласковый и нужный зверь», которой ежегодно награждают героических животных, а также зоозащитников и журналистов, освещающих вопросы взаимодействия человека и окружающего мира.



«Прием заявок на участие в Международной премии „Мой ласковый и нужный зверь-2024“ осуществляется до 15 января 2025 года включительно, — отмечается на сайте. — Цель премии выразить дань признания героям из числа братьев наших меньших, совершивших достойные уважения поступки или поднявших важные актуальные проблемы в нашем обществе, а также людям, которые наиболее отличились в деле защиты животного мира».

Подать заявку на участие можно через специальную форму на сайте проекта.

Премия была учреждена в 2019 году. Ежегодно её получают в том числе калининградские участники — в разные годы призерами и победителями «Лохматого оскара» становились «Биосфера Балтики», «Кошкин дом 39», «Дом для одиноких кошек», кинологическая служба поискового отряда «Запад 39», полицейский пёс-пенсионер Фёдор, калининградка Ангелина Стриженкова.