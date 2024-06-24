Показательные кормления и картина 70-х: зоопарк отпразднует своё 77-летие

Медведь Фима. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Медведь Фима. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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29 июня Калининградский зоопарк отмечает свой День рождения (0+). Как сообщает официальный сайт зоопарка, праздник начнется в 10:00.

Посетителям в конференц-зале обещают показать фильм «Ковчег» (6+) про одного оставшегося в живых быка в Кавказском заповеднике. Также устроить экспресс-экскурсии в павильоне «Дом птиц» (6+) и «Следы советского времени» (12+) с журналистом, историком зоопарка Светланой Колбанёвой.

В зоопарке с 13:00 до 15:00 планируют провести показательные кормления медведей, дикобразов, бегемотов, ленивца, слонихи, карпов кои, кошачьих акул и трубкозуба. С 15:45 до 16:45 состоится дебютный показ картины «В зоопарке» калининградского художника Владимира Щербакова, написанной в 70-80-хх годах ХХ века. Она хранилась в архивах наследников, которые и передали ее зоопарку.

В 17:00 у фонтана начнётся музыкальный вечер. Мировые хиты прозвучат в исполнении Елены Яковлевой и Павла Воронкова.

77 лет зоопарку исполняется 27 июня. Именно в этот день вышло постановление Совета Министров РСФСР, где содержался пункт «Восстановить Калининградский зоопарк на основе Кёнигсбергского зоосада». Сам праздник состоится в выходной день.

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