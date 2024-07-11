В Калининградском зоопарке показали, как проходит «запаховое обогащение» рысей (видео)

В Калининградском зоопарке рассказали про «запаховое обогащение» кошачьих. А заодно и продемонстрировали, как оно происходит, на примере рысей.

«В природе животные постоянно сталкиваются с разными запахами. Запахи ведут их за потенциальной жертвой, предупреждают об опасности или сулят встречу с противоположным полом. Обилие и разнообразие запахов — один из способов сделать жизнь животного похожей на природную, богаче впечатлениями и благополучнее, — пояснили в зоопарке. — <…> Перед таким загадочно-заманчивым сооружением, источающим манящий аромат, не устояла даже строгая рысь Юдина — отодвинула самца Сатика крепким плечом и с удовольствием сунула нос в шерсть».

Видео со страницы Калининградского зоопарка «ВКонтакте»