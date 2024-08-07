В Калининградском зоопарке объединяют вольеры для кошачьих к прибытию льва Тиграна (фото)

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В Калининградском зоопарке проводятся работы поблагоустройству вольеры для кошачьих. Об этом сообщает пресс-служба зоосада.

«В преддверии прибытия льва Тиграна в Калининградский зоопарк мы объединяем вольеры кошачьих, чтобы создать большое комфортное пространство для львиной пары. Поэтому вид сверху на вольеры закрыт ограждением и сетками, что несколько затрудняет проход вдоль пруда ластоногих, но это ненадолго. <…>Волчица Веста тоже переехала на время ремонта. Вы найдёте её в одном из свободных апартаментов по соседству со старыми медведями», — рассказали в зоопарке.

Фото пресс-службы Калининградского зоопарка

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