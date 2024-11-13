В Доме тропических птиц в зоопарке поселили паука-птицееда и кивсяка (фото)

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В Доме тропических птиц в калининградском зоопарке поселили курчавоволосого паука-птицееда и гигантского африканского кивсяка. Об этом сообщается в телеграм-канале зоопарка.

В зоопарке пояснили, что паук-птицеед назван «курчавым» за характерный изгиб золотисто-бронзовых волосков, покрывающих его тело и придающим ему уникальный «пушистый» вид. Африканский кивсяк же считается одним из наиболее крупных видов в мире — взрослые особи могут достигать 25-27 см в длину и 2-2,5 см в диаметре. Помимо этой особенности, в случае угрозы кивсяки выделяют бурую едкую жидкость.

На вопрос о том, почему животных поселили именно в Дом тропических птиц пресс-секретарь Екатерина Михайлова ответила, что при формировании экспозиций зоопарк старается придерживаться зоогеографического принципа, то есть «размещать по соседству или даже в одной экспозиции животных, которые в природе также делят один ареал обитания». «В Доме тропических птиц содержатся тропические животные, именно поэтому кивсяк, чьей родиной является тропическая и субтропическая Африка и птицеед, родом из Гондураса и Коста-Рики, живут в одной экспозиции с тропическими животными», — рассказала Михайлова. По такому же принципу была сформирована экспозиция южноамериканских животных (гуанако, тапиры, муравьед, патагонские мары) и экспозиция Саванны (жирафы, камерунские козы, африканские страусы, сурикаты и мангусты).

Фото: калининградский зоопарк

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