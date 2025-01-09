Светлана Соколова рассказала о возможности появления новых тигров в зоопарке

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Светлана Соколова обсудила возможность появления тигров в Калининградском зоопарке с владельцами хосписа для крупных кошек «Дом тигра». По её словам, для новых тигров есть свободный вольер, где раньше жили львы. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.

«Но мы ещё не соединяли наших львов, и, возможно, этот вольер нам может понадобится как отсадник, если львы начнут конфликтовать (а этого исключать на 100% нельзя)», — добавила Соколова.

Она также отметила, что в зоопарке будут принимать решение о появлении тигров до строительства нового вольера для них только после результатов «устойчивого соединения львов».

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