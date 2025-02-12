Интерактив, флешмоб, мастер-классы: в нацпарке «Куршская коса» пройдет День тюленя

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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22 февраля с 11:00 до 15:00 в Визит-центре национального парка на Куршской косе пройдет экологический праздник «День тюленя» (0+), посвященный Всемирному дню защиты морских млекопитающих. Вход свободный. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка.

В программе праздника:

11:00-12:20 — интерактивное занятие «О китах, тюленях и моржах» от Музея Мирового океана (конференц-зал Визит-центра)

12:20-12:50 — мастер-класс «PROтюленя»

12:50 — танцевальный флешмоб

13:10-14:00 — научно-популярный лекторий от специалистов Калининградского зоопарка (конференц-зал Визит-центра)

14:00-14:30 — викторина «Из жизни морских млекопитающих»

14:30-15:00 — мастер-класс «PROтюленя» для тех, кто приехал позже.

Как отмечают в нацпарке, День тюленя проводится на косе с 2014 года и направлен на обучение правильному поведению при встрече с представителями данного вида.

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