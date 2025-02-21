В Калининградском зоопарке показали, как проходит медицинский тренинг орангутанов (фото)

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В Калининградском зоопарке рассказали и показали, как проходит медицинский тренинг у орангутанов Ноны и Оле. Киперы обучают животных спокойно переносить всевозможные манипуляции медицинско-косметического характера: осмотр рта и чистку зубов, обработку ногтей, прослушивание дыхания, пальпацию, обработку глаз и даже — инъекции и забор крови на анализ, пояснили в пресс-службе зоосада.

«Раньше даже для простейших процедур нередко приходилось использовать наркоз или жуткое приспособление — прижимную клетку: животное загоняли внутрь и начинали вдавливать одну стенку решетки, прижимая и фиксируя таким образом животное. Сами понимаете, радости от такой процедуры пациенту мало. Теперь все происходит по принципу „лучше день потерять, потом за два долететь“: лучше потратить несколько месяцев на приучение, например, слонихи, к обработке подошв, зато потом спокойно проделывать эту процедуру без стресса для животного», — рассказали в зоопарке.

На очередном тренинге Нона и Оле занимались с кипером Надеждой Сриваставой. Она давала команду — и мама с сыном послушно подавали руки для обработки ногтей, поворачивались нужной стороной для осмотра, прижимались пузом к решетке для прослушивания стетоскопом. За каждое правильно выполненное действие Нона и Оле получали угощение, добавили в зоопарке.


Видео пресс-службы Калининградского зоопарка

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