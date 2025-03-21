Калининградский зоопарк приглашает на День тюленя

В Калининградском зоопарке 23 марта в 11:00 пройдёт празднование Дня тюленя (0+). В программе запланированы интерактивные занятия, игра-бродилка и показательный медицинский тренинг, сообщает пресс-служба зоопарка.

«Посетителей зоопарка ждет интерактивное занятие „Покорители двух стихий“: расскажем об отличительных особенностях отряда ластоногих, их происхождении и образе жизни. Познакомимся с ластоногими Балтийского моря и научимся (с помощью мягких игрушек!) отличать длинномордого серого тюленя от нерпы, а морского котика от сивуча», — следует из анонса. Кроме того, научный сотрудник Института океанологии Елена Ежова расскажет о балтийских тюленях и правилах поведения при встречи с ними. Во время праздника также пройдут «большая игра-бродилка», посвященная морским млекопитающим, и викторина.

В 14:00 в бассейне ластоногих начнётся показательный медицинский тренинг с тюленями. Как сообщает пресс-служба, «умница Килька покажет всё, на что она способна, и получит в награду вкусную рыбу». После этого в конференц-зале подведут итоги викторины и наградят победителей.

Вход по обычным входным билетам в зоопарк.