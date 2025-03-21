Калининградский зоопарк приглашает на День тюленя

Фото: пресс-служба зоопарка
Фото: пресс-служба зоопарка
Все новости по теме: Культура

В Калининградском зоопарке 23 марта в 11:00 пройдёт празднование Дня тюленя (0+). В программе запланированы интерактивные занятия, игра-бродилка и показательный медицинский тренинг, сообщает пресс-служба зоопарка.

«Посетителей зоопарка ждет интерактивное занятие „Покорители двух стихий“: расскажем об отличительных особенностях отряда ластоногих, их происхождении и образе жизни. Познакомимся с ластоногими Балтийского моря и научимся (с помощью мягких игрушек!) отличать длинномордого серого тюленя от нерпы, а морского котика от сивуча», — следует из анонса. Кроме того, научный сотрудник Института океанологии Елена Ежова расскажет о балтийских тюленях и правилах поведения при встречи с ними. Во время праздника также пройдут «большая игра-бродилка», посвященная морским млекопитающим, и викторина.

В 14:00 в бассейне ластоногих начнётся показательный медицинский тренинг с тюленями. Как сообщает пресс-служба, «умница Килька покажет всё, на что она способна, и получит в награду вкусную рыбу». После этого в конференц-зале подведут итоги викторины и наградят победителей.

Вход по обычным входным билетам в зоопарк.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter