В калининградском зоопарке возобновляют показательные кормления медведей (фото)

Калининградский зоопарк объявил о возобновлении показательных кормлений медведей. Об этом сообщила пресс-служба учреждения в своём Telegram-канале.

«Возобновляем показательные кормления медведей: будем встречаться каждую субботу и воскресенье в 13:30 у их вольера. Пока киперы будут кормить Фиму, экскурсовод расскажет, чем медведи питаются в природе и в зоопарке, почему не надо Фиме кидать ни яблочка, ни морковки, даже „вот такой крошечный кусочек“ и зачем мишки машут лапами посетителям», — говорится в сообщении.

В ноябре все четверо медведей Калининградского зоопарка впали в зимнюю спячку, в связи с чем показательные кормления были отложены до весны.