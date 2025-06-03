В Калининградском зоопарке назвали условие открытия филиала на востоке области

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Калининградский зоопарк может открыть филиал на востоке области и совместить его с реабилитационным центром для диких животных при условии перевода учреждения «на региональный уровень». Об этом сообщила директор зоосада Светлана Соколова.

«Если нас переведут на региональный уровень (что я считаю вполне логичным, учитывая то, что зоопарк входит в тройку самых посещаемых объектов наравне с федеральными нацпарком „Куршская коса“ и музеем Мирового океана), то мы могли бы открыть филиал на востоке области, совместим его с реабилитационным центром для диких животных. Но это — вне уровня наших решений», — пояснила Соколова. При этом отмечается, что учреждение не рассматривает возможность организации нового зоопарка «по типу сафари» за городом.

«Зоопарки нужны разные. У нас нет таких больших площадей для крупных животных, зато у нас есть множество экзотических животных, которым такие площади и не требуются», — добавляет директор.

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