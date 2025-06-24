В Калининградский зоопарк привезли полярную сову (фото)

Из Ленинградского зоопарка в Калининград привезли самца полярной совы. Об этом сообщил зоосад в своём телеграм-канале.

«Мышами-крысками-говядиной встречали вчера вечером молодого самца полярной совы, — рассказали в зоопарке. — Он прилетел к нам из Ленинградского зоопарка, где родился 12 июня 2024 года. То есть, вчера у вас день рождения и именинная мышь, а сегодня вы перебираетесь в новый дом. Вместе с парнем прилетел целый пакет документов, среди которых его рацион. Всякое животное переезжает в другой зоопарк с подробнейшим рационом, на котором вырос и к которому привык. На новом месте стараются строго держаться этого меню, чтобы избежать желудочных проблем и как можно быстрее адаптировать новосёла».

Сейчас самец на карантине. «Пока еще покрыт пёстрым „детским“ пером, с возрастом станет белым как снег», — отметили в учреждении. Кроме того, сотрудники зоопарка занимаются поиском пары.

Фото: Калининградский зоопарк