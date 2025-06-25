В зоопарке абиссинскому рогатому ворону Бахати исполнилось 19 лет (видео)

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В Калининградском зоопарке во вторник, 24 июня, абиссинский рогатый ворон Бахати отметила свой 19-й день рождения. Об этом сообщает зоосад в своём телеграм-канале.

Как рассказали в учреждении, именинница любит зофобасов, мышек, орехи и охотиться на всё живое, что попадает к ней в вольер. По душе Бахати приходятся медицинские тренинги с киперами, а также внимание и восхищение публики.

«Бахати — артистка. Каждый показательный медицинский тренинг для нее, как для нас 20 шагов по красной дорожке на Оскаре. Во время занятия может отвлечься, чтобы продефилировать туда-сюда мимо посетителей и окинуть их томным взглядом из-под своих длинных ресниц, — добавляет зоопарк. — Мы уверены, в душе Бахати считает, что это она занимается с киперами, а не наоборот. Занимается и поощряет понятливых „человеков“ вкусной мышкой или червячком. Поднесет ко рту и ждёт, пока тот почмокает губами, „прожевав“ пищевое подкрепление».


Видео: Калининградский зоопарк

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