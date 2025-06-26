В «Планету Океан» привезли первую партию скатов

В экспозиционно-образовательный центр «Планета Океан» прибыла первая партия из пяти скатов — гребнехвостый и гитарный скаты, а также скаты-химантура. Об этом сообщил Музей Мирового океана в своём телеграм-канале.

Для каждого ската при перевозке было предусмотрено отдельное «посадочное место» — деревянные защитные короба, длина которых достигает полутора метров. Специалисты компании-поставщика гидробионтов «Аква Лого Инжиниринг» поместили рыб в специальные пакеты, наполненные на 1/3 водой и на 2/3 воздухом, обогащенным кислородом и помещенные в термокороб с пенопластовыми вкладышами.

Скатов, как и других рыб, не сразу выпускают в аквариумы. После доставки гидробионтов в карантинные залы в транспортировочных пакетах замеряют уровень солености воды, температуру и другие жизненно-важные показатели, приближают их к условиям, созданным в адаптационных аквариумах и через некоторое время перемещают в карантинный бассейн.

В компании «Аква Лого Инжиниринг» ожидают переезда еще 16 скатов, добавляет музей.