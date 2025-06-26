В Калининградском зоопарке крокодилы переехали в летний вольер (видео)

В Калининградском зоопарке отдел «Акватеррариум» перенёс четырёх крокодилов общим весом 300 кг в летние вольеры. Об этом сообщил зоосад в своём телеграм-канале.

«Высадили всех четверых в летние вольеры у террариума. Оно и правильно: середина июня, а крокодилы все зимуют, — рассказали в зоопарке. — Процесс перевода начинают с самых миниатюрных — широкомордых кайманов Кая и Герды. Затем очередь „кубинской“ Люды — в ней „всего-то“ около 80 кг. На сладкое — нильский Ипполит весом около 120 кг».

Зоопарке также добавил, что в учреждении ждут, когда первый этаж Дома птиц приспособят под круглогодичное содержание рептилий. «Обещают сдать работы уже осенью. Если все сложится, такое переустройство заметно облегчит жизнь и крокодилам и людям», — отметил зоосад.