Музей Мирового океана ищет «крестных родителей» для акул «Планеты Океан»

Музей Мирового океана ищет «крестных родителей» для двух зебровых акул из экспозиционно-образовательного комплекса «Планета Океан» и предлагает жителям и гостям города выбрать для них имена. Об этом сообщила пресс-служба музея.

«В аквариумах „Планеты Океан“ поселились три вида акул — белоперые, черноперые и зебровые — всего девять представителей. Для начала мы решили дать имена зебровым акулам — их всего две. Зебровых акул можно встретить в тропических водах Индийского и Тихого океанов. Наши — родом из Индонезии — это самка и самец, им исполнилось два года. На первое время самку мы поселили в тоннельный аквариума, а самец разместился в первом — самом большом аквариуме», — рассказала главный инженер-рыбовод музея Татьяна Аксёнкина.

Сейчас размер акул составляет 1,2-1,3 метра. Вырастать они могут до 3,5 метров. По словам пресс-службы, акулы известны своим спокойным характером и не агрессивным отношением к людям. Молодые особи отличаются тем, что имеют полосатый окрас, напоминающий зебровый — отсюда их название. С возрастом окрас меняется на пятнистый. Акулы-зебры относятся к яйцекладущим видам — самки откладывают яйца в большие продолговатые капсулы.

Варианты имен можно оставить в комментариях под конкурсными постами в аккаунтах Музея Мирового океана в телеграмм, «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Сотрудники выберут лучшее имя, а победители получат сертификат и памятный подарок от Музея Мирового океана. Предложить свой вариант имени можно до 31 июля. Результат будет объявлен в группах в социальных сетях в первую неделю августа.