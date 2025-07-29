Калининградский зоопарк меняет режим работы

Калининградский зоопарк вновь меняет режим работы с 1 августа. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«Работать будем на час меньше:

зоопарк — 9:00 — 20:00,

кассы — 9:00 — 19:00,

павильоны — 9:00 — 19:45», — говорится в сообщении.

Вход в зоопарк прекращается за час до закрытия. Билеты можно купить в кассах, а также онлайн на сайте учреждения.

«Самое важное: входной билет в зоопарк действителен до 31 декабря 2025 года. То есть, вы можете купить его, например, сегодня, а прийти в зоопарк, например, в конце августа», — добавили в пресс-службе.