Кенгурёнок в Калининградском зоопарке начал осваиваться вне сумки матери (видео)

Изображение: скриншот видео Калининградского зоопарка

Сотрудники Калининградского зоопарка сняли небольшую прогулку кенгурёнка вне сумки мамы. Видео опубликовано в Telegram-канале учреждения.

«Побыл немножко взрослым и хватит. Эх, где наша уютная материнская сумка», — прокомментировали в учреждении.

Появление маленьких кенгуру — всегда сюрприз для сотрудников зоопарка. Понять, что в кармане одного животного растёт другое, можно только по первым шевелениям сумки. «А шевеления эти, на секундочку, становятся заметными только когда детёнышу исполняется несколько месяцев», — ранее сообщали в Telegram-канале.

Беременность у кенгуру длится до 40 дней, малыш рождается крошечным — весом около 1 г.

«Почти сразу после рождения, выбрав нужное направление, он начинает упорно ползти к сумке, где его ждёт сосок с молоком, вползает внутрь и прикрепляется к соску. После этого теряет волю к победе и на долгое время становится беспомощным зародышем. Детёныш пассивно получает молоко, количество которого регулирует мать. Выйти наружу он решится не раньше, чем через 6-8 месяцев после рождения», — отметили в зоопарке.