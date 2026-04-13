В Калининградском зоопарке показали, как взвешивают выдр (видео)

Изображение: скриншот видео Калининградского зоопарка
Изображение: скриншот видео Калининградского зоопарка
В период межсезонья в Калининградском зоопарке взвешивают выдр. Вес — важный показатель здоровья животных, отметили в учреждении, приложив видео, на котором запечатлён указанный процесс.

«Как уговорить выдру взвеситься? С помощью медицинских тренингов. Шарик на палочке — это таргет (англ. — цель). Долгими тренировками киперы приучили выдр следовать за таргетом. Куда таргет — туда и выдра. За правильно выполненное задание — пищевое поощрение», — пояснили в учреждении.

На ход и качество тренировки влияет темперамент животного, добавили в зоопарке. Первый на видео — Марек. Он нетерпелив и порывист. Кариба при этом терпеливо держит нос у самой цели сколько требуется.

«Так а в итоге, сколько весят выдры? Кариба — 7,25 кг, а Марек 9,15. Практически идеальный весенний вес: зима была суровой, пришлось основательно утепляться. К лету чуть схуднут, конечно», — добавили в зоопарке.

Видео: Калининградский зоопарк

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter