Есть мнение: с чего начинается Пионерский

Руководитель общественной организации «Наследие Калининградской земли» (НАКАЗ), создатель электронной Книги памяти Калининградской области (kpko.ru) и посвященного достопримечательностям региона сайта «Пруссия39» (prussia39.ru) Дмитрий Востриков в авторской колонке «Есть мнение» для «Нового Калининграда» — о том, как встречает гостей курортный Пионерский.



Как театр начинается с вешалки, так любой мало-мальски приличный город начинается с вокзала, а точнее — с привокзальной площади или улицы. Не является исключением и небольшой провинциальный приморский городок Пионерский, расположившийся между шумным и ухоженным Зеленоградском и тихим и аристократичным Светлогорском.

Еще каких-то три года назад взоры приезжающих в Пионерский на электричках или автобусах сразу за исторической брусчаткой Комсомольской улицы радовал ухоженный скверик: скамеечки, кустики, клумба и информационные стенды, знакомящие туристов с городом, его историей и достопримечательностями. Достоянием или бедой любого приморского города, в зависимости от полета фантазий и целеполаганий местной администрации, является его земля. Эти вожделенные земельные участки тревожат воображение потенциальных застройщиков, не дают покоя депутатам всех уровней и будоражат чувства чиновников. Так и лакомый кусочек земли на пути основного городского туристического трафика просто по определению не мог оставить скромному скверу никаких шансов. В конце концов свершилось — сквер у железнодорожного переезда попал под застройку.

Сначала долгие месяцы прохожих и автомобилистов пугал начавший коррозировать металлический каркас. Потом продолжительное время обшитый панелями каркас встречал горожан и приезжих пустыми глазницами оконных проемов. Очередное осенне-зимнее ненастье недострой встречает застекленным, но все таким же чужеродным для Пионерского объектом без крыши.

Все это время, вопреки требованиям Свода правил об организации строительства СП 48.1330.2011, при въезде на строительную площадку отсутствуют необходимые информационные щиты. Таким образом, наименование объекта, название застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номера телефонов ответственного производителя работ по объекту и представителя органа госстройнадзора или местного самоуправления, курирующего строительство, сроки начала и окончания работ, схема объекта для подавляющего числа добропорядочных горожан и гостей города остаются неведомыми. Прислоненный к забору строительной площадки со стороны железной дороги информационный щит никакого отношения к недострою не имеет, это паспорт устройства тротуара.

В силу уникального местоположения объекта строительства (куда в Пионерском ни направляйся — обязательно проедешь мимо), можно с уверенностью утверждать, что он ежедневно неоднократно попадает в поле зрения ответственных лиц местной администрации, а также представителей иных структур, должных надзирать за порядком и пресекать безобразия и беспорядки. Тем не менее вопиющие нарушения, давным-давно допущенные и благополучно существующие в организации данного строительства, остаются незамеченными, безнаказанными и неустранимыми.

Очень хочется надеться, что эта публикация послужит побуждением соответствующих должностных лиц к действиям по наведению должного порядка в Пионерском городском округе.

На фото:

Вид на сквер от пересечения ул. Комсомольской и ул. Вокзальной. Пионерский, 2021. ЯндексПанорама

Вид на стройку с ул. Комсомольской. Пионерский, 2024. ЯндексПанорама

Вид на стройку от пересечения ул. Комсомольской и ул. Вокзальной. Пионерский, ноябрь 2025. Фото автора