Центральный спуск к морю как лицо приморского города

Руководитель региональной общественной организации «Наследие Калининградской земли» (НАКАЗ), создатель электронной Книги памяти Калининградской области (kpko.ru) и посвященного достопримечательностям региона сайта «Пруссия39» (prussia39.ru) Дмитрий Востриков в авторской колонке «Есть мнение» для «Нового Калининграда» продолжает тему благоустройства курортного Пионерского.



Лицом любого приморского города является центральный спуск к морю. Насколько это лицо умыто или чумазо, ухожено или запущено, изящно припудрено или скрыто слоем отваливающейся штукатурки, насколько оно нравится окружающим или вызывает противоположные чувства, во многом зависит от действий или бездействия местных муниципальных властей.

После того, как в 2000-х годах в угоду выгодоприобретателям строительства у самого пляжа в Пионерском многоэтажного здания была уничтожена построенная в советские времена широкая каменная лестница, ведущая от улицы Комсомольской к морю, центральный спуск стал притчей во языцех для жителей и гостей города.

С самого начала строительства примыкающего здания ширина слепленного кое-как и постоянно разваливающегося спуска была на десятилетие ограничена забором. Складирование строительных материалов и мусора на нижней площадке спуска за пределами ограждения стало обыденным явлением. Доступность пляжа в районе центрального спуска для маломобильных групп населения никак не обеспечивалась и не обеспечивается.

В социальных сетях и на иных информационных ресурсах отзывы туристов и горожан о состоянии центрального спуска к морю в Пионерском вот уже на протяжении добрых пятнадцати лет пестрят возмущением и негодованием.

Единственными, кто сохраняли спокойствие в этой ситуации и делали обнадеживающие заявления, были и остаются представители местной администрации. Так, в ответе от 30 сентября 2020 года № 1-5424 на обращение гражданина и в ходе онлайн-эфира 30 марта 2023 года глава администрации Пионерского городского города Леонид Шибаев обещал начать реконструкцию центрального спуска к морю после завершения строительства прилегающего здания.

Напомню, реконструкция в градостроительной деятельности — это комплекс строительно-монтажных работ, направленных на изменение основных технико-экономических показателей объекта с целью продлить срок эксплуатации объекта, повысить энергоэффективность, улучшить функциональность и комфорт, привести объект в соответствие с современными нормами безопасности.

Разрешение на ввод в эксплуатацию апарт-отеля «Пионерский», расположенного по адресу: г. Пионерский, ул. Портовая, д. 5, корп. 1, 2, получено 27 декабря 2023 года. Прошло уже почти два года, но анонсированной Леонидом Шибаевым реконструкции так и не случилось. Обещанного три года ждут?

За период, прошедший с момента ввода в эксплуатацию прилегающего к центральному спуску к морю здания, было проведено как минимум два ремонта многострадального спуска: в марте 2024 года и в октябре 2025 года. До этого был еще столь же «успешно» организованный ремонт в марте 2022 года. Ни один из вышеупомянутых ремонтов к положительным результатам так не привел, вызвав справедливые нарекания со стороны горожан и туристов. Многочисленные фотографии последствий вышеуказанных ремонтов центрального спуска к морю в Пионерском каждый желающий с легкостью может найти на просторах Интернета.



Возможно, организовать и провести обещанную реконструкцию центрального спуска к морю в Пионерском местной администрации мешают некие объективные и субъективные обстоятельства. Но кто или что мешает поддерживать центральный спуск к морю, лицо приморского города, в чистоте? Очевидно, зимой и весной — это снег и слякоть, летом — многочисленные туристы, осенью — листопад. Невольно приходит на ум анекдот про то, что мешает танцору.

В очередной раз надеюсь, что статья послужит побуждением соответствующих должностных лиц к действиям по наведению должного порядка в Пионерском городском округе.