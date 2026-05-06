Связь (последних) времён

Музыкальный журналист, автор телеграм-канала Silly Love Songs Алексей Алеев — о проекте Modern Gothic Sonata (18+), который «ставил себе целью познакомить туристов с тевтонскими песнопениями, но в итоге превращает Светлогорск в центр притяжения для меломанов».



Обшитый деревом органный зал «Макаров» в Светлогорске постепенно погружается в сумерки. Подсвечены трубы органа, занимающего всю дальнюю часть здания. Один прожектор освещает микрофон, стоящий перед. К углам пространства, в которой затаились музыканты, подступает вожделенная темнота, без которой едва ли удастся достичь необходимого уровня драматизма.

Внезапно роботизированный голос объявляет на английском языке, что зрители присутствуют на мероприятии, на котором уникально всё — от музыки и звуков до погодных условий за окном. Публика слегка обескуражена приветствием, и в гробовой тишине под свет софита выходит человек в чёрной толстовке. Вступает орган, электрогитара, перкуссия, синтезаторы — человек начинает с заметным акцентом петь. Звучит атмосферная смесь из готики, индастриала, пост-панка и синти-попа — все меломанские жанры разом. По окончании номера зал остаётся в молчании. Пока непонятно: можно ли нарушать этот перформанс аплодисментами?

Однако второй номер выходит петь девушка, всех очаровывает вокализами в духе Элизабет Фрейзер из Cocteau Twins, и становится понятно: аплодисментам быть. К финалу часового с небольшим выступления хлопки в зале долго не будут угасать.

Создатель Modern Gothic Sonata и лидер коллектива Unique8, исполняющего эту программу, Вадим Александров — из тех, кого принято называть «визионерами». Причём без тени иронии. Работая промоутером на легендарной «Вагонке», он пробивал новые ходы, добивался невозможного и привозил в Калининград Марка Алмонда и The White Stripes. Уйдя из клуба, он привозил на другую, более крупную площадку участника Depeche Mode Энди Флетчера и многих других звёзд. Организовал в Янтарном международный фестиваль, на котором играли Пол Окенфолд, GusGus и Enter Shikari. «Вагонку» он хотел расширять и сносить построенные в советское время перегородки — уже даже были чертежи и имелись на руках все расчёты. Книгу про клуб «Вагонка», которую он написал в 2008 году и которую переиздали в конце прошлого, он видит сериалом, ведёт переговоры с продюсерами и уже имеет на руках сценарий пилотного эпизода.

Его Modern Gothic Sonata — не просто выступление местной группы, играющей необычную музыку. Александров бы этим не удовлетворился. Это проект, который с помощью мелодий должен рассказать оказавшемуся в наших краях человеку из центральной России сразу о нескольких веках местной истории, продемонстрировать крепкую связь различных времён и культур, заставить задуматься о том, откуда мы пришли и куда идём как человечество. Согласно плану Александрова, весь трёхчастный перформанс с участием органа должен происходить не просто в красивом зале с историей — всё это должно освещать впечатляющее световое шоу с 3D-маппингом — головокружительными проекциями на своды.

Последнее на выступлении Modern Gothic Sonata в «Макарове», свидетелями которого мы становимся, пока отсутствует. Световые эффекты обеспечивают открывающиеся шторки деревянного органа, а сцены как таковой и вовсе нет. Вместо кулис, вокалисты уходят в соседнее помещение за маленькой дверкой. Впрочем, всё это позволяет лучше сконцентрироваться на музыке.

В Unique8 Александрову удалось собрать настоящую дрим-тим местных музыкантов. За органом восседает Антон Макаров. На гитаре — светлогорчанин Дмитрий Стекольников — участник пост-рок-трио Blednyj. За синтезаторы и электронные звуки отвечает Сергей «Johnnie» Иванов, известный любителям дарквейва по проекту Kratong. Преподавательница вокала и участница многих проектов Екатерина Коробейникова сменяет Вадима Александрова у микрофона и один из номеров шоу исполняет с ним дуэтом.

Несмотря на то что всё выступление звучит концептуально, выстроено, собрано и цельно, ни одна вещь, которая звучит в ходе Modern Gothic Sonata, не похожа на предыдущую. В голове крутится множество меломанских ассоциаций. Помимо уже упомянутых Cocteau Twins, тут слышатся литургические песнопения The Jesus and Mary Chain, Dead Can Dance (имеется кавер на их «Rakim»), Depeche Mode (имеется кавер на «Somebody»), Вера Линн (имеется кавер на её «White Cliffs of Dover»). При этом, это совсем не кавер-бенд и шоу не похоже на «Угадай мелодию». В нём достаточно смелых, авангардных моментов, отсылающих к героям эзотерического подполья, вроде Nurse With Wound или Current 93. То тут, то там возникает дроун, гул, шероховатости и неровности, какая-то едва ли не цирковая музыка начала прошлого века. С одной стороны всё это растапливает сердца тех, кто глубоко погружён в эти субкультуры, с другой — совершенно обескураживает тех, для кого эта музыка в новинку. Баланс между доступностью и странностью выдержан филигранно — и для продвинутых меломанов, и для случайных слушателей вся эта апокалиптическая звуковая картина звучит одинаково интригующе.

За серией живых концертов, в лучших традициях шоу-бизнеса, должен последовать выход записи. Причём, согласно идее Вадима Александрова, не предполагается никаких стримингов и никакой цифры — релиз сразу же выйдет на виниловой пластинке и будет доступен исключительно на ней.

Пока же кажется необычайно уместным то, что Modern Gothic Sonata проходит именно в Светлогорске. Здесь в своё время была сильная сцена молодых и странных музыкантов — игравших авангардный прог-рок Dr. Gonzo и экспериментаторов «Темноямск». Ему посвящено одно из главных произведений легенды андеграунда Babangida — под бит из «Гардемаринов». Сюда привозили ночевать группу Coil в начале 2000-х. А потом Джон Бэланс разражался со сцены «Вагонки» монологом про сказочное лесное путешествие, которое они совершили ночью. Этот город наделён определённой магией — более подходящего места для дарквейв-перформанса о конце времён и их связи придумать сложно.

От редакции: Modern Gothic Sonata в исполнении «Юникэйт» будет звучать на сцене «Вагонки» 5 июня в рамках благотворительного проекта «Часы вместе» (18+), цель которого — сбор средств на установку больших часов на башне здания клуба — бывшей лютеранской кирхи Христа.