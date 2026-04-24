«Часы вместе»: в клубе «Вагонка» состоится благотворительный концерт

В калининградском клубе «Вагонка» 5 июня планируется провести благотворительный концерт «Часы вместе» (18+), цель которого — сбор средств на установку больших часов на башне здания клуба — бывшей лютеранской кирхи Христа. Как рассказал один из организаторов проекта Вадим Александров, на концерте будет представлен новый музыкальный проект «Юникэйт».

«Изначально на башне часов не было, была колокольня. Она была повреждена в результате артиллерийского огня по засевшим там фашистам. Впоследствии проемы колокольни были замурованы, и башня приобрела теперешний вид. Часы украсят облик здания», — рассказал Вадим Александров.

По его словам, перед установкой часов будут проведены все необходимые согласования с властями, областной Службой государственной охраны объектов культурного наследия, поскольку объект имеет охранный статус. «Инициативу по установке часов поддержала Калининградская епархия РПЦ (собственник здания) и, конечно же, клуб „Вагонка“», — добавил организатор.

Главным артистом события, по словам Александрова, станет новый музыкальный проект «Юникэйт»: «Коллектив состоит из опытных музыкантов, включая титулярного органиста Кафедрального собора Евгения Авраменко, разрабатывает свой собственный стиль Cathedral Pop (кафедральный поп)». Организатор охарактеризовал этот стиль, как «причудливое смешение классической музыки и современных музыкальных стилей, включающее в себя мощь органа, гитарные аркады, соло в духе Дэвида Гилмора, синтезаторы и ударные». По его словам, на музыкантов повлияли «такие гиганты, как Dead Can Dance, Cocteau Twins, Pink Floyd, Ханс Циммер и Анна фон Хаусвольф».

Концерт состоится 5 июня в 20.00 в клубе «Вагонка», благотворительный взнос — от 1200 рублей, приобрести билеты можно по ссылке.

Часы планируется установить на бывшей колокольне (справа)

