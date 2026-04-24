«Часы вместе»: в клубе «Вагонка» состоится благотворительный концерт

В калининградском клубе «Вагонка» 5 июня планируется провести благотворительный концерт «Часы вместе» (18+), цель которого — сбор средств на установку больших часов на башне здания клуба — бывшей лютеранской кирхи Христа. Как рассказал один из организаторов проекта Вадим Александров, на концерте будет представлен новый музыкальный проект «Юникэйт».

«Изначально на башне часов не было, была колокольня. Она была повреждена в результате артиллерийского огня по засевшим там фашистам. Впоследствии проемы колокольни были замурованы, и башня приобрела теперешний вид. Часы украсят облик здания», — рассказал Вадим Александров.

По его словам, перед установкой часов будут проведены все необходимые согласования с властями, областной Службой государственной охраны объектов культурного наследия, поскольку объект имеет охранный статус. «Инициативу по установке часов поддержала Калининградская епархия РПЦ (собственник здания) и, конечно же, клуб „Вагонка“», — добавил организатор.

Главным артистом события, по словам Александрова, станет новый музыкальный проект «Юникэйт»: «Коллектив состоит из опытных музыкантов, включая титулярного органиста Кафедрального собора Евгения Авраменко, разрабатывает свой собственный стиль Cathedral Pop (кафедральный поп)». Организатор охарактеризовал этот стиль, как «причудливое смешение классической музыки и современных музыкальных стилей, включающее в себя мощь органа, гитарные аркады, соло в духе Дэвида Гилмора, синтезаторы и ударные». По его словам, на музыкантов повлияли «такие гиганты, как Dead Can Dance, Cocteau Twins, Pink Floyd, Ханс Циммер и Анна фон Хаусвольф».

Концерт состоится 5 июня в 20.00 в клубе «Вагонка», благотворительный взнос — от 1200 рублей, приобрести билеты можно по ссылке.

2023.10 радищева, станочная, брусчатка, вагонка 8.JPGЧасы планируется установить на бывшей колокольне (справа)

Кирха Христа была освящена 31 декабря 1937 года. Это последнее построенное в Кёнигсберге культовое сооружение. Автором проекта стал архитектор Курт Фрик, который постарался сделать его простым, лаконичным, но в то же время выразительным. Во время войны кирха пострадала, но была восстановлена в несколько упрощенном варианте, крыша получила не такие крутые скаты, а на колокольне появилось плоское покрытие. Внутреннее пространство кирхи полностью перестроили. При советской власти бывшую кирху использовали как Дворец культуры вагонзавода. По данным Государственного архива Калининградской области, первая дискотека там прошла 19 декабря 1977 года. Официальное открытие состоялось через три дня — 22 декабря. В 1990-е годы клуб «Вагонка» в стенах бывшего ДК стал культовым местом, здесь гремели шумные вечеринки, выступали известные артисты. В 2010 году здание «Вагонки» было передано в собственность РПЦ, но профиль заведения от этого не поменялся.

