Есть мнение: почём память в Мамоново

Краеведы из общественной организации «НАКАЗ» в ходе архивной работы установили, что на территории Калининградской области похоронен полный кавалер ордена Славы Сергей Максимович Сенькин. По данным краеведов, фамилия героя значится в списках на мемориале в Мамоново. Но теперь память полного кавалера ордена Славы согласно статусу (и как того требует законодательство) должна быть увековечена на отдельной доске. Руководитель КРОО «НАКАЗ» Дмитрий Востриков в авторской колонке для «Нового Калининграда» рассказал о том, чем обернулась попытка решить данный вопрос.



Старшина Сенькин — помощник командира взвода пешей разведки 518-го стрелкового Краснознаменного полка 129-й стрелковой Орловской Краснознаменной дивизии, родом из Ставропольского края. Был призван в ряды Красной Армии в августе 1941 года из Коми АССР. Погиб в бою на территории Восточной Пруссии 22 марта 1945 года. По данным Электронной книги памяти Калининградской области, герой был похоронен северо-восточнее Вермтена, вероятное место его перезахоронения — мемориал в Мамоново.

— За многие годы деятельности по увековечению памяти погибших при защите Отечества приходилось сталкиваться со всяким. Были благодарности от сотен людей, которым помог найти места захоронения и увековечения родных, погибших в ходе Великой Отечественной войны. Были волокита и бюрократизм со стороны чиновников. Случалось и неприятие родственниками известия о том, что их солдат похоронен совсем не в том месте, о котором они знали много лет.

Но произошедший за несколько дней до 81-й годовщины Победы случай из тех, про которые говорят «из ряда вон», которые сдвигают грани добра и зла, заставляют усомниться в реальности происходящего. Итак, все по порядку.

Вечером 4 мая 2026 года получил известие от коллеги по архивному поиску о том, что выявлен очередной, двадцать первый, кавалер ордена Славы, похороненный на территории Калининградской области. Им оказался погребенный на мемориале в городе Мамоново помощник командира взвода пешей разведки 518-го стрелкового Краснознаменного полка 129-й стрелковой Орловской Краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени дивизии старшина Сенькин Сергей Максимович.

Утром 5 мая через официальное сообщество ВКонтакте поспешил поделиться радостной вестью с администрацией муниципального образования «Мамоновский городской округ» и попросил их организовать работу по увековечению памяти Сенькина С.М. согласно статусу полного кавалера ордена Славы.

Увы, Мамоновская администрация радость как-то не разделила.

Вначале администратор сообщества заявил, что мне «необходимо направить заявление в адрес администрации и предоставить подтверждающие документы». После моего вопроса о том, почему обращение через официальную группу ВКонтакте, предназначенную «для прямого общения ... с представителями местной власти», не может служить заявлением, а ссылки на архивные источники на странице героя не являются подтверждающими документами, меня уведомили о направлении обращения в «профильный отдел» и попросили сообщить номер телефона для связи.

Через час стало понятно — за дело взялись «настоящие профессионалы». Меня уведомили, что фамилия Сенькина С.М. значится на плите мемориала, а значит — вопрос решен. Информация о том, что с середины 1970-х годов полные кавалеры ордена Славы приравнены по статусу к Героям Советского Союза и, говоря об увековечении памяти согласно статусу, я имел в виду нечто иное, чем указание фамилии в общем списке, заставило работников «профильного отдела» задуматься.

Весь следующий день 6 мая Мамоновская администрация хранила гордое молчание, запрошенный у меня телефонный номер также остался невостребованным. Ближе к вечеру стало понятно — профессионалы потратили рабочее время не просто так. Пространный ответ содержал ссылки на Закон РФ от 14.01.1993 № 4292-I «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и Постановление Правительства РФ от 21.03.1994 № 217 «О порядке изготовления и сооружения надгробий на могилах Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы», а также повтор информации об увековечении памяти Сенькина С.М. на плите мемориала и сведения о создании мемориала в Мамоново в 1975 году. Поскольку, согласно Постановлению Правительства РФ от 21.03.1994 № 217 необходимость увековечивать память Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы на отдельной мемориальной плите возникает в случае, если на 01.01.1993 на их могилах не были установлены постоянные надгробия другого образца, представители «профильного отдела» администрации муниципального образования «Мамоновский городской округ» сделали логичный, на их взгляд, вывод — с учетом открытия мемориала в 1975 году делать им ничего не нужно. Также меня уведомили о том, что постановлением администрации муниципального образования «Мамоновский городской округ» от 24.03.2026 № 195 утвержден Порядок работы по увековечению памяти защитников Отечества на территории муниципального образования «Мамоновский городской округ», и «в соответствии с п. 3.3. Порядка, для рассмотрения вопроса об увековечении памяти защитников Отечества инициатор представляет в администрацию муниципального образования „Мамоновский городской округ“ ходатайство с указанием формы и приложением документов».

Из ответа про 1975 год мне стало понятно, что работникам «профильного отдела» неизвестно о том, что старшина Сенькин С.М. не значится в учетных карточках мемориала в Мамоново ни 1992 года, ни 2014 года. Его фамилия появилась на мемориальной плите в общем списке без указания статуса полного кавалера ордена Славы в ходе реализации мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» на 2019-2024 годы. Таким образом, на 01.01.1993 на могиле полного кавалера ордена Славы Сенькина С.М. надгробий установлено не было, а следовательно, отговорки Мамоновской администрации не имеют под собой никаких оснований.

Все предыдущие злоключения были цветочками, потрясение ждало меня при знакомстве с текстом вышеупомянутого Порядка Мамоновской администрации, который, судя по первому абзацу, разработан «в целях патриотического воспитания граждан и сохранения исторической правды и регулирует вопросы в сфере увековечения памяти защитников Отечества, событий, вошедших в историю как символы героизма, мужества и стойкости народов нашего Отечества, а также памяти объединений, соединений и учреждений, отличившихся при защите Отечества».

Согласно п. 3.3 этого документа, «Для рассмотрения вопроса об увековечении памяти защитников Отечества» в числе прочего предусмотрено «обязательство инициатора о финансировании работ по увековечению за счет средств инициатора» (если же инициатором являются муниципальные или государственные органы власти, тогда увековечить память можно за счёт бюджета).

Вот такие законы с марта 2026 года в городе Мамоново установила местная администрация. Если хочешь, чтобы приняли к рассмотрению вопрос об увековечении памяти защитника Отечества — будь добр собрать комплект документов: ходатайство инициатора в письменной форме с указанием формы увековечения; историческую или историко-биографическую справку об увековечиваемом защитнике Отечества; выписку из домовой книги с указанием периода проживания увековечиваемого лица по месту увековечения; обязательство инициатора о финансировании работ по увековечению за счет средств инициатора. Ни больше ни меньше. И это только чтобы вопрос рассмотрели, естественно, без всякой гарантии положительного результата — п. 3.6 мамоновского Порядка предусмотрена возможность отказа, в том числе по причине: «непредставления или представления неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 3.3 Порядка».

Заплатить за мемориальную плиту для увековечения памяти героя я, конечно, могу. А как быть с тем, что полный кавалер ордена Славы старшина Сенькин С.М. никогда в Мамоново не проживал и, соответственно, ни в каких домовых книгах не числится? Или требование о проживании по месту увековечения относится только к современным героям, хотя никаких оговорок на этот счет в Мамоновском порядке нет? Подтвердит семья погибшего на СВО его период жизни в Мамоново и свою платежеспособность — Мамоновская администрация рассмотрит возможность увековечения, и если примет положительное решение — добро пожаловать в кассу. Так, что ли?

Кто же эти люди? Где они учились и воспитывались? Как доросли до чиновничьих кресел? Кто они, те, в чьих головах родилась идея подобного Порядка, кто готовил текст, кто его согласовывал и визировал, кто вносил правки, кто подписывал? Те, кто использует его в повседневной работе? Члены Комиссии, предусмотренной мамоновским Порядком, очевидно, знакомились с тестом. У них тоже не возникло никаких вопросов, а исключительно чувство безусловного одобрения?

Утром 7 мая мне позвонил начальник отдела учета муниципального имущества муниципального образования «Мамоновский городской округ» Тимченко С.А., посетовал на сложности получения согласований при увековечении памяти погибших при защите Отечества, сообщил, что официальное сообщество «ВКонтакте» муниципального образования «Мамоновский городской округ» не совсем официальное, и предложил для ускорения процесса все-таки направить ходатайство согласно мамоновскому Порядку. Следом поступило сообщение официального сообщества «ВКонтакте», в котором меня поблагодарили за «проводимую работу по увековечению памяти советских воинов» и в очередной раз предложили «подать письменное обращение в установленном законом порядке».

Чудной мир в Мамоновской администрации. Отдел учета муниципального имущества — «профильное подразделение» по увековечению погибших при защите Отечества, постановление местной администрации, очень похожее на препятствие реализации федеральных нормативно-правовых норм, — закон, а если ты недостаточно богат — у тебя нет шансов даже на то, чтобы твой вопрос приняли к рассмотрению.

Направил обращение в Мамоновскую администрацию об увековечении памяти полного кавалера ордена Славы старшины Сенькина С.М., составленное вопреки мамоновскому Порядку, копию — министру по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.

Надеюсь на лучшее.