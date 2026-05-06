Краеведы установили имя полного кавалера ордена Славы, похороненного в области

Все новости по теме: Память
Краеведы установили имя полного кавалера ордена Славы, похороненного в области

Краеведы из региональной общественной организации НАКАЗ в ходе архивной работы установили, что на территории Калининградской области похоронен полный кавалер ордена Славы Сергей Максимович Сенькин. Как рассказал «Новому Калининграду» руководитель организации Дмитрий Востриков, это 22-й выявленный полный кавалер ордена Славы, похороненный в регионе.

Старшина Сенькин — помощник командира взвода пешей разведки 518-го стрелкового Краснознаменного полка 129-й стрелковой Орловской Краснознаменной дивизии, родом из Ставропольского края. Был призван в ряды Красной Армии в августе 1941 года из Коми АССР. Погиб в бою на территории Восточной Пруссии 22 марта 1945 года. По данным Электронной книги памяти Калининградской области, герой был похоронен северо-восточнее Вермтена, вероятное место его перезахоронения — мемориал в Мамоново. По данным краеведом, память полного кавалера ордена Славы до настоящего времени в Калининградской области не увековечена.

Год назад Дмитрий Востриков рассказывал в интервью «Новому Калининграду», что организация НАКАЗ ведёт последовательную работу по выявлению военнослужащих РККА, которые повторно были награждены орденом Славы третьей или второй степени, в результате незаслуженно не стали полными кавалерами ордена Славы.

«В 1950-1970-е годы проводилась работа по исправлению ситуации, награждённым повторно меняли ордена Славы на более высокую степень. Но, насколько мне известно, это делалось только в отношении тех, кто остался в живых и состоял на учёте в военкоматах. По погибшим такой работой никто не занимался», — рассказывал Востриков.

Отметим, что в соответствии с законодательством, полные кавалеры ордена Славы приравниваются к Героям Советского Союза и Героям РФ. 


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter