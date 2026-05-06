Краеведы установили имя полного кавалера ордена Славы, похороненного в области

Краеведы из региональной общественной организации НАКАЗ в ходе архивной работы установили, что на территории Калининградской области похоронен полный кавалер ордена Славы Сергей Максимович Сенькин. Как рассказал «Новому Калининграду» руководитель организации Дмитрий Востриков, это 22-й выявленный полный кавалер ордена Славы, похороненный в регионе.

Старшина Сенькин — помощник командира взвода пешей разведки 518-го стрелкового Краснознаменного полка 129-й стрелковой Орловской Краснознаменной дивизии, родом из Ставропольского края. Был призван в ряды Красной Армии в августе 1941 года из Коми АССР. Погиб в бою на территории Восточной Пруссии 22 марта 1945 года. По данным Электронной книги памяти Калининградской области, герой был похоронен северо-восточнее Вермтена, вероятное место его перезахоронения — мемориал в Мамоново. По данным краеведом, память полного кавалера ордена Славы до настоящего времени в Калининградской области не увековечена.

Год назад Дмитрий Востриков рассказывал в интервью «Новому Калининграду», что организация НАКАЗ ведёт последовательную работу по выявлению военнослужащих РККА, которые повторно были награждены орденом Славы третьей или второй степени, в результате незаслуженно не стали полными кавалерами ордена Славы.

«В 1950-1970-е годы проводилась работа по исправлению ситуации, награждённым повторно меняли ордена Славы на более высокую степень. Но, насколько мне известно, это делалось только в отношении тех, кто остался в живых и состоял на учёте в военкоматах. По погибшим такой работой никто не занимался», — рассказывал Востриков.

Отметим, что в соответствии с законодательством, полные кавалеры ордена Славы приравниваются к Героям Советского Союза и Героям РФ.