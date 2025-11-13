Где и как в Калининграде подать заявление на прохождение ЕГЭ и ОГЭ

В данной статье приводится информация о сроках и местах подачи заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Калининградской области в 2026 году.

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования (далее — ГИА) проводится:

1) в форме единого государственного экзамена (далее — ЕГЭ) для обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные программы среднего общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в форме семейного образования или самообразования и допущенных в текущем году к ГИА;

2) в форме государственного выпускного экзамена (далее — ГВЭ) для обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, для обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего общего образования, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным программам среднего общего образования.

Для лиц, указанных в п.2, ГИА, по их желанию, проводится в форме ЕГЭ.





Заявление об участии в государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ГВЭ подается в срок до 1 февраля 2026 года.



№ п/п Категория участников ГИА 2026 года Места регистрации на сдачу ГИА в 20265 году 1. Обучающиеся, освоившие образовательные программы среднего общего образования и допущенные в установленном порядке к государственной итоговой аттестации (выпускники текущего года)

Образовательная организация, в которой обучающийся осваивал образовательные программы среднего общего образования

2. Обучающиеся, получающие среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего общего образования

Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего образования, муниципальные органы управления образованием, Региональный центр обработки информации 3. Выпускники образовательных организаций прошлых лет, не прошедшие государственную итоговую аттестацию и не получившие документ об образовании

Образовательная организация, в которой обучающийся осваивал образовательные программы среднего общего образования

4. Лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в предыдущие годы и имеющие документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего образования (или образовательные программы среднего (полного) общего образования — для лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года), и (или) подтверждающий получение среднего профессионального образования, а также лица, имеющие среднее общее образование, полученное в иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее — выпускники прошлых лет), в том числе при наличии у них действующих результатов ЕГЭ.

Муниципальные органы управления образованием, Региональный центр обработки информации

5. Обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных организациях

Муниципальные органы управления образованием, Региональный центр обработки информации



При подаче заявления все категории участников ГИА предъявляют документ, удостоверяющий личность, а также:

•выпускники прошлых лет — оригинал документа об образовании (при необходимости с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка);

•обучающиеся профессиональных образовательных организаций и обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных организациях — справку, выданную учреждением, в котором обучается заявитель;

•обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья — копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии;

•обучающиеся, выпускники прошлых лет дети-инвалиды и инвалиды — оригинал справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.

Заявления о прохождении государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ, подаются обучающимися, выпускниками прошлых лет лично на основании документа, удостоверяющего их личность, или их родителями (законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности.

Телефоны «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА в форме ЕГЭ и ГВЭ в Калининградской области (по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00):