Калининградский каратист стал четырёхкратным чемпионом Европы

Калининградский каратист стал четырёхкратным чемпионом Европы
Алибек Гаджикурбанов. Фото предоставлено министерством спорта Калининградской области.
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Руководитель калининградского клуба единоборств «Самурай» Алибек Гаджикурбанов стал победителем турнира по карате-киокушинкай, который проводился в Республике Беларусь под эгидой международной федерации карате (IKO). Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного Министерства спорта.

В ведомстве отметили, что в минском универсальном спорткомплексе «Уручье» выступили свыше 500 представителей 17 государств, разыграв 60 комплектов наград по ката и кумите. Калининградский боец соперничал среди оппонентов не старше 44 лет и весом до 85 килограммов. Сообщается, что представляли эту категорию 13 человек.

В составе сборной России Алибек Гаджикурбанов провел четыре поединка, одержав победу над представителями Польши и Украины.


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