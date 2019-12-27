Президент ЦСКА: расходы на матч в Калининграде в несколько раз выше, чем в Москве

Президент ЦСКА: расходы на матч в Калининграде в несколько раз выше, чем в Москве
Виталий Невар / Новый Калининград
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Расходы баскетбольного клуба ЦСКА на проведение матча Евролиги в Калининграде были в несколько раз выше по сравнению с аналогичной встречей в московском «Мегаспорте». Об этом сообщает ТАСС, цитируя президента клуба Андрея Ватутина.

«Расходы на проведение были в два-три раза больше, чем в „Мегаспорте“. Однако это не имеет значения. Главное, что все получилось отлично, а мы одержали победу», — сказал президент, отметив, что «поддержка была сумасшедшей» и клуб сделал правильный выбор в пользу Калининграда.

Причинами переноса стало позднее согласование расписания Евролиги и, как следствие, занятость московских площадок в период новогодних праздников.

Калининград поддержал, ЦСКА победил: в «Янтарном» прошел матч Евролиги (фото) (видео)

В четверг вечером в местном спорткомплексе «Янтарный» ЦСКА обыграл «Милан» со счетом 78:75. Следующим матчем Евролиги для армейского клуба станет игра 3 января с «Панатинаикосом», которая также пройдет в Калининграде.

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