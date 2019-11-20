Калининград поддержал, ЦСКА победил: в «Янтарном» прошел матч Евролиги (фото) (видео)

Баскетбольный ЦСКА впервые сыграл домашний матч Евролиги за пределами столицы — и победил. Пока зрители в Москве смотрели ледовое шоу Татьяны Навки, около шести тысяч калининградцев поддерживали команду в спорткомплексе «Янтарный» в игре против миланской «Олимпии», которую возглавляет Этторе Мессина — тренер, с которым московский клуб дважды выигрывал турнир. Провалив вторую четверть, ЦСКА выправил ситуацию в третьей и довел встречу до победы в четвертой — 78:75.



«Должен поздравить свою команду за трансформацию мышления в третьей и четвертой четвертях. Хочу поздравить болельщиков, которые создали прекрасную атмосферу, и поблагодарить их за поддержку. Вторая четверть была одной из худших в этом сезоне Евролиги. Нужно отдать должное „Милану“ за то, как они защищались, но, при всем уважении, мы были слишком нерешительными. Игроки, которые могут бросать и создавать себе моменты, были слишком нерешительными. Мы исправили это в третьей четверти и сразу стали агрессивными», — цитирует главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса Sports.ru.

Следующий матч Евролиги против греческого «Панатинаикоса» 3 января ЦСКА также проведет в калининградском спорткомплексе «Янтарный».

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград