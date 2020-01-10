«Балтику» покинул вратарь Станислав Черчесов

«Балтику» покинул вратарь Станислав Черчесов
Виталий Невар / Новый Калининград
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Футбольный клуб «Балтика» расторг контракты с нападающим Русланом Кисилем и вратарем Станиславом Черчесовым по соглашению сторон. Об этом в пятницу, 10 января, сообщает пресс-служба клуба.

Станислав Черчесов-младший перешел в «Балтику» летом 2018 года и не провел за основную команду ни одного матча. Руслан Кисиль в 2019 году провел на поле в общей сложности 191 минуту и забил два гола (оба — в ворота «Ленинградца» в 1/32 Кубка России).

В воскресенье, 12 января, «Балтика» отправляется на сбор в Турцию, который продлится до 2 марта.


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