«Балтику» покинул вратарь Станислав Черчесов

Футбольный клуб «Балтика» расторг контракты с нападающим Русланом Кисилем и вратарем Станиславом Черчесовым по соглашению сторон. Об этом в пятницу, 10 января, сообщает пресс-служба клуба.



Станислав Черчесов-младший перешел в «Балтику» летом 2018 года и не провел за основную команду ни одного матча. Руслан Кисиль в 2019 году провел на поле в общей сложности 191 минуту и забил два гола (оба — в ворота «Ленинградца» в 1/32 Кубка России).

В воскресенье, 12 января, «Балтика» отправляется на сбор в Турцию, который продлится до 2 марта.