Минспорта: стадион «Калининград» рассматривается для проведения финала Кубка России

Минспорта: стадион «Калининград» рассматривается для проведения финала Кубка России
Виталий Невар / Новый Калининград
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Стадион «Калининград» готов принять финальный матч Кубка России по футболу или игру за Суперкубок России, если такое решение примет Российский футбольный союз (РФС). Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на начальника департамента организации и развития физической культуры и спорта министерства спорта региона Екатерина Истомина.

«Учитывая значительный опыт проведения международных соревнований и спортивных мероприятий, Калининградская область обеспечит проведение таких матчей на высоком организационном уровне», — сказала Истомина.

Финалы Кубка России ранее проводились в Москве («Арена-Химки»), Ростове-на-Дону («Олимп-2»), Ярославле («Шинник»), Екатеринбурге («Центральный»), Грозном («Ахмат-Арена»), Каспийске («Анжи-Арена»), Астрахане («Центральный»), Казани («Казань-Арена»), Сочи («Фишт»), Волгограде («Волгоград-Арена») и Самаре («Самара-Арена»).

Стадион «Калининград» вмещает 35 тысяч зрителей. На арене прошли четыре матча группового этапа ЧМ-2018, а также два матча сборной России в рамках отбора на чемпионат Европы 2020 года.

В 2019 году на содержание стадиона выделили из регионального бюджета 152,4 млн рублей: 92 млн рублей на охрану и уборку, 51,4 млн рублей на обслуживание, 9 млн на уход за газоном.

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