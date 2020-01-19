Волейболистки калининградского «Локомотива» обыграли саратовский «Протон»

Калининградская женская волейбольная команда «Локомотив» со счётом 3:1 (16:25, 25:18, 29:27, 25:19) обыграла саратовский «Протон» в матче 11-го тура Суперлиги, сообщается на сайте волейбольного клуба.
Игра прошла в субботу, 18 января, в ДС «Янтарный». Самой результативной в составе «Локомотива» стала Ана Клегер — 28 очков (4 блока).
«То, что первая партия у нас не получилась, сюрпризом не стало. Всё-таки у нас был достаточно долгий перерыв в играх. Мы сознательно дали игрокам передохнуть во время паузы и не стали проводить контрольных матчей. При этом „Протон“ настроился на игру против нас очень серьезно, и это чувствовалось. У нас же в атаке не все получалось. В третьей партии был не эффективен прием. Тем не менее, мы смогли сами себя перебороть, проявили характер и довели матч до победы», — прокомментировал итоги матча главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков.
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