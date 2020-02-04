Волейболистки «Локомотива» одержали победу над соперницами из Словении в Лиге чемпионов

Волейболистки клуба «Локомотив — Калининградская область» одержали победу в выездном для себя матче Лиги чемпионов над «Новой КБМ Браник» со счётом 3:0 (25:17, 25:21, 25:18).
По итогам 5 туров в ЛЧ «Локомотив» набрал 8 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Согласно регламенту турнира, гарантированную путевку в четвертьфинал дает только победа в группе. Также в следующий этап выходят три команды из пяти, имеющие лучшие показатели среди занявших вторые места.
18 февраля калининградская команда сыграет на выезде с турецким «Вакыфбанком».
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