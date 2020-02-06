«Спорт-Экспресс»: «Зенит» не отпустит Кокорина в «Балтику»

Переговоры Александра Кокорина с калининградской «Балтикой», скорее всего, не закончатся арендным соглашением, поскольку для этого требуется согласие «Зенита», а клуб из Санкт-Петербурга позицию по Кокорину пока не менял и согласен отпустить футболиста только в аренду в «Сочи», пишет «Спорт-Экспресс».



Накануне о переговорах с Кокориным рассказал председатель совета директоров «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков, позднее и сам футболист подтвердил эту информацию.

Разговоры о возможном переходе футболиста в одну из команд высшего дивизиона или Футбольной национальной лиги начались на фоне истории с арендой Кокорина в «Сочи», против которой выступил главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Вместо «Сочи» Кокорин отправился на сборы с выступающим в ФНЛ «Зенитом-2».