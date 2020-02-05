В «Балтике» рассказали о переговорах с Кокориным. Футболист подтвердил информацию

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В среду, 5 февраля, РБК сообщил о переговорах калининградской «Балтики» с нападающим «Зенита» Алексанром Кокориным. Информацию изданию подтвердил председатель совета директоров клуба Александр Шендерюк-Жидков.

«Со своей стороны я могу подтвердить факт переговоров с Александром. Мы надеемся, что он перейдет к нам и станет одним из лидеров команды. Вы знаете, что в „Балтике“ играет его близкий друг Алан Чочиев, что, безусловно, поможет ему в нашем коллективе. Мы считаем, что вторая по силе лига страны могла бы стать хорошей площадкой для возвращения Александра в футбол, с одной стороны, а с другой, поможет клубу решить его турнирные задачи. Также понимаем, что мы не одни, от кого поступило данное предложение», — цитирует Шендерюка-Жидкова РБК, уточняя, что в услугах футболиста также заинтересован выступающий в Премьер-лиге казанский «Рубин».

Несколько часов спустя уже сам футболист заявил РИА Новости, что общался с руководством калининградского клуба, выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) по поводу своего возможного перехода. «С „Балтикой“ 4 дня на связи. Посмотрим, что выйдет из этого», — сказал Кокорин.

Двумя неделями ранее о договоренности с «Зенитом» по аренде Кокорина до конца сезона заявлял футбольный клуб «Сочи» (переход игрока подтверждал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев), однако главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался против такого решения руководства клуба, а представитель игрока заявил, что «в „Сочи“ он не собирается».

Одновременно в СМИ появилась информация о том, что зарплату Александра Кокорина в контракте с «Зенитом» в сентябре 2019 года приравняли к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), и он таким образом является самым низкооплачиваемым футболистом Премьер-лиги, зарабатывая менее 20 тысяч рублей.


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