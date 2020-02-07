Кокорин о возможности перехода в «Балтику»: «Пока ни с кем переговоры не веду»

Кокорин о возможности перехода в «Балтику»: «Пока ни с кем переговоры не веду»
Виталий Невар / Новый Калининград
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Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин не ведет переговоров с другими клубами. Об этом со ссылкой на 28-летнего нападающего сообщает ТАСС в пятницу, 7 февраля.

«Никакой конкретики, никаких переговоров с „Балтикой“ не было. Пока я ни с кем переговоры не веду», — цитирует Кокорина ТАСС. На вопрос о том, проведет ли он оставшуюся часть сезона-2019/20 в «Зените-2», нападающий ответил: «Не знаю, тяжело ответить на этот вопрос».

5 февраля о переговорах с Кокориным рассказывал председатель совета директоров «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков. «Со своей стороны я могу подтвердить факт переговоров с Александром. Мы надеемся, что он перейдет к нам и станет одним из лидеров команды», — цитировало Шендерюка-Жидкова издание РБК. РИА Новости цитировали самого Кокорина, подтверждавшего контакты с «Балтикой».

Разговоры о возможном переходе футболиста в одну из команд высшего дивизиона или Футбольной национальной лиги начались на фоне истории с арендой Кокорина в «Сочи», против которой выступил главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Вместо «Сочи» Кокорин отправился на сборы с выступающим в ПФЛ «Зенитом-2».

С октября 2018 года Александр Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. В мае 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, в сентябре футболист был освобожден по УДО и подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона.

На фоне скандала с арендой в «Сочи» в СМИ появилась информация о том, что зарплату Александра Кокорина в контракте с «Зенитом» в сентябре 2019 года приравняли к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), и он таким образом является самым низкооплачиваемым футболистом Премьер-лиги.


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