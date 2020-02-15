Российского биатлониста Устюгова лишили золота Олимпийских игр в Сочи из-за допинга

Российского биатлониста Устюгова лишили золота Олимпийских игр в Сочи из-за допинга
Виталий Невар / Новый Калининград
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Российского биатлониста Евгения Устюгова признали виновным в нарушении антидопинговых правил и лишили золотой медали Олимпийских игр-2014 в Сочи. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Союзе биатлонистов России. Спортсмена дисквалифицировали на два года.

Устюгов обвиняется в употреблении запрещенного вещества — оксандролона. Результаты россиянина, показанные им в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 подлежат аннулированию, соответственно он будет лишен всех медалей, очков и призов, заработанных в это время.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) также признал виновной в использовании запрещенного вещества олимпийскую чемпионку 2010 года по биатлону Светлану Слепцову. Спортсменку также дисквалифицировали на два года, а результаты, показанные ею с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14, аннулировали.

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