Волейболистки «Локомотива» победили «Уралочку» и вышли в единоличные лидеры Суперлиги

Волейболистки «Локомотива» победили «Уралочку» и вышли в единоличные лидеры Суперлиги
Виталий Невар / Новый Калининград
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Волейболистки калининградского «Локомотива» одержали победу над «Уралочкой» в трех партиях (25:22, 26:24, 25:17) и единолично возглавили турнирную таблицу Суперлиги. Матч состоялся в субботу, 15 февраля, в спорткомплексе «Янтарный».

По итогам 15 туров «Локомотив» набрал 40 очков. После победы над «Уралочкой» (до этого команды из Калининграда и Екатеринбурга имели одинаковое количество очков) ближайшим преследователем стало казанское «Динамо» с 39 очками. Следующий матч Суперлиги «Локомотив» проведет 23 февраля на выезде против «Сахалина».


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