«Балтика» впервые в истории сыграла с клубом из Китая и проиграла

Калининградская «Балтика» проиграла китайскому клубу «Гринтаун» на сборах в Турции. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу соперника, единственный гол в игре забил на 27 минуте Сяолун Сю, сообщает пресс-служба ФК.



«Балтика» играла с соперником из Китая впервые в истории. «Гринтаун» — клуб из 9-миллионного города Ханчжоу, основанный в 1998 году. За относительно недолгую историю он шесть раз менял свое название и одиннадцать лет (2006-2016 годы) выступал в китайской Суперлиге. В настоящее время «Гринтаун» выступает в первой лиге — аналоге российской ФНЛ.

Также «Балтика» сыграет на этом сборе с «Витебском» (Витебск, Белоруссия), «Аланией» (Владикавказ), «Торпедо — БелАЗ» (Жодино, Белоруссия).