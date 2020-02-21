На нацтурнире по акробатическому рок-н-роллу калининградцы взяли два золота и бронзу

На нацтурнире по акробатическому рок-н-роллу калининградцы взяли два золота и бронзу
Арина Глебова и Максим Багдасарян. Фото предоставлено пресс-службой правительства
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Калининградцы завоевали два золота и бронзу по акробатическому рок-н-роллу. Это произошло на национальном турнире, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Во всероссийских соревнованиях участвовали 1 262 представителя отечественных школ акробатического рок-н-ролла. Среди сверстников не старше 15 лет победителями стали Арина Глебова и Максим Багдасарян. Эвелина Супрягина и Артём Сухоносов в дисциплине «А-класс-микст» заняли третье место. В категории «A-класс-микст» и «B-класс-микст» соревновались 53 и 84 пары соответственно.

Обе пары продолжают подготовку к соревнованиям в Словении, Украине и России.


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