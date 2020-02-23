Волейболистки «Локомотива» проиграли «Сахалину» и уступили лидерство в чемпионате

Волейболистки калининградского «Локомотива» проиграли «Сахалину» в выездном для себя матче Суперлиги со счетом 3:1 (25:10, 25:12, 24:26, 25:11) и опустились на второе место в турнирной таблице, пропустив вперед казанское «Динамо».
«Такому исходу матча удивляться не следует. В Южно-Сахалинске наша команда была представлена, в основном, игроками „молодёжки“. Тренерский штаб „Локо“ перед стартом плей-офф дал возможность волейболисткам основы немного перевести дух и сосредоточиться на подготовке к решающим матчам чемпионата», — отмечает пресс-служба клуба.
Расписание игр плей-офф станет известно позднее.
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