Волейболистки «Локомотива» проиграли «Сахалину» и уступили лидерство в чемпионате

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Волейболистки калининградского «Локомотива» проиграли «Сахалину» в выездном для себя матче Суперлиги со счетом 3:1 (25:10, 25:12, 24:26, 25:11) и опустились на второе место в турнирной таблице, пропустив вперед казанское «Динамо».

«Такому исходу матча удивляться не следует. В Южно-Сахалинске наша команда была представлена, в основном, игроками „молодёжки“. Тренерский штаб „Локо“ перед стартом плей-офф дал возможность волейболисткам основы немного перевести дух и сосредоточиться на подготовке к решающим матчам чемпионата», — отмечает пресс-служба клуба.

Расписание игр плей-офф станет известно позднее.


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