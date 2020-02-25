Каратист из Калининграда взял «серебро» на международном турнире

Калининградский каратист занял второе место в международном турнире по киокусинкай-карате среди детей до 18 лет Open Junior Cup 2020. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в Федерации киокусинкай-карате калининградской области.

Алан Дадьянов провел 6 боев и взял на соревновании «серебро». Во время третьего сражения спортсмен получил травму ноги и остальные бои провел со сломанным пальцем. В его категории выступал 41 противник.

Турнир прошел в Москве с 20 по 24 февраля. В нем приняли участие 22 страны и более 1600 спортсменов.